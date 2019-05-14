FETÖ soruşturması kapsamında 14 ByLock kullanıcısından 7'si gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 kişiden 7'si yakalandı.
- AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 7'sinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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