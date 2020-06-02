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Güncel

FETÖ soruşturması kapsamında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul merkezli iki farklı FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

02 Haziran 2020 Salı 09:42 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 09:42
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68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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