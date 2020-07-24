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Güncel

FETÖ soruşturmasında 21 polis hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17'si ihraç 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 21 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA24 Temmuz 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olarak kodlanan, himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki toplam 21 emniyet personeli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

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