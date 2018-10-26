FETÖ soruşturmasında 30 Jandarma mahkemeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35'i aktif görevde 50 Jandarma Genel Komutanlığı personelinden 30'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri belirlenen biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen 50 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılar tarafından sorgulanan şüphelilerden 20'si "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini belirterek, itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 30 zanlı tutuklanma talebi ile diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanarak salıverilmeleri talebiyle, sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında 16 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.