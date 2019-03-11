FETÖ soruşturmasında mahrem imam E.Y, darbe girişimi ve bu süreçte örgütte yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan "mahrem imam" E.Y, FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.

FETÖ'nün mahrem imam olacak mensuplarını öğretmenlerden seçtiğini belirten E.Y, uzun yıllar örgüte eleman kazandırdığını ve askeri öğrenci ile bazı subayların sorumluluğunu yürüttüğünü anlattı.

Özellikle "serrehber" ve örgüt abilerinin örgüt içi haberleşmede "Kakao Talk" programını tercih ettiğine dikkati çeken E.Y, 2012'de, İzmir'de örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasından sorumlu yöneticinin teklifiyle mahrem imam olduğunu, bu sürecin ardından birçok askerle görüştüğünü ve onların sorumlusu olarak görev yaptığını kaydetti.

17/25 Aralık 2013 sürecinin ardından askerlerle görüşmeyi gizli bir şekilde yaptığını vurgulayan itirafçı mahrem imam, FETÖ'nün, darbe girişimine kadar bu şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

İTİRAFÇI E.Y, ŞU BİLGİLERİ PAYLAŞTI:

"Mahrem imamlar olarak, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberimiz vardı. Hükümeti devirmeye ve yönetime örgütün belirlediği isimleri getirmeye yönelik bir kalkışma olacağı bilgisi bize verilmişti. Bu bilgiyi üstüm olan 'Necmettin' (mahrem imamlardan sorumlu örgüt üyesi) kod adlı örgüt üyesinden aldım. Diğer mahrem imamlar gibi darbeye kalkışma olacağını biliyordum ancak tarihini bilmiyordum. 15 Temmuz günü Necmettin'e 'Neler oluyor?' diye sorduğumda, 'Her şey yolunda, arkadaşlarımız gerekeni yapıyor. Panik yapmayın, askerler komutanlarının talimatlarına uysun.' diye cevap verdi. Bu esnada televizyonda tanklar vatandaşlar karşı karşıya görünüyordu."

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından askeri öğrencilerden önemli olanlarıyla irtibat sağladıklarını belirten E.Y, bunlarla örgütten gelen talimat doğrultusunda 2-3 ayda bir görüştüklerini aktardı.

MAHREM İMAMA "MÜDÜR YARDIMCILIĞI" TEKLİF ETMİŞ

Bu süreçte "uyuyan hücre" olarak başka bir şehre taşındığını kaydeden E.Y, kendisiyle irtibata geçen "Necmettin"in mahrem imamlığın üstü olan "müdür yardımcılığı"nı teklif ettiğini kaydetti.

"Necmettin"in bu teklifini reddettiğini ileri süren E.Y, "Bana bu teklifin gelmesinin nedeni, 'Necmettin'e bağlı olarak çalışan mahrem imam olarak, açığa çıkmamış askeri öğrencilerle irtibat kurmam ve onları örgütte tutup talimatlandırmam içindi ancak bunu kabul etmedim çünkü kendisi kaçıp kurtulmuştu." beyanında bulundu.