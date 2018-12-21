FETÖ şüphelileri polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde aranan şüpheliler, yol ve tren garı girişindeki kontrol sırasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan Mahmut Can S.'nin, Ankara'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı tespit edildi.
Ayrıca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Tren Garında, Eskişehir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan aranan ve meslekten ihraç edilen doktor Reşat A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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