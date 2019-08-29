28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8342
  • 6,4526
  • 287.212
  • 97146.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Doyran köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler U.İ, M.D, G.İ. ve N.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Karaağaç Mahallesi 1. derece askeri yasak bölgesinde FETÖ şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye ile sürekli konuşacağız"

'Türkiye ile sürekli konuşacağız'

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

Devletin en güzel 'baba'sı... Servet kazandırdı

Quaresma imzayı attı! İlk fotoğraf geldi

Quaresma imzayı attı! İlk fotoğraf geldi

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Emine Erdoğan, Şule Yüksel'e böyle veda etti: Kıymetli ablacığım...

Trump'tan korkutan uyarı: Hazırlıklı olun! Çok büyük olacak

Trump'tan korkutan uyarı: Hazırlıklı olun! Çok büyük olacak

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sözü nerede

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Dikkatli bakın! Sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

Çukur kapatmak isterken buldular! MÖ 600'lü yıllara ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA