FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'de FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.
- AA
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi.
Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen R.N. (35), T.N. (29) ve A.Y'yi (33) yakaladı.
Yakalananların, FETÖ kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.N, zabıt katipliği görevlerinden ihraç edilen T.N. ile A.N. olduğu belirlendi.
R.N. ve A.N. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturmaların devam ettiği tespit edildi.
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