FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H ,H.B ,M.D.A, B.A ve M.F.K yakalandı. FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alınırken araç sürücüsü K.E, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.