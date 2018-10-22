FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H ,H.B ,M.D.A, B.A ve M.F.K yakalandı. FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alınırken araç sürücüsü K.E, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.
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