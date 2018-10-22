Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H ,H.B ,M.D.A, B.A ve M.F.K yakalandı. FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alınırken araç sürücüsü K.E, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA