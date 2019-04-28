22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İpsala ilçesinde sınır hattında görevli askerlerin ikazına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçtan inerek uzaklaşmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki eski albayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada 'FETÖMETRE' uygulaması ile deşifre edilen kripto isimlerden olduğu belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski Albay Mahmut Erel'in de aralarında olduğu 4 şüpheli, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, İpsala ilçesinde askeri yasak bölgeye yakın bir alanda yaptıkları kontrolde, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç, bir süre sonra Gala Gölü yakınlarında durduruldu. Ormanlık alana kaçmaya çalışan 4 kişi güvenlik güçlerince yakalandı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen K.K. ise kaçarak gözden kayboldu.

Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde, şüphelilerden eski Albay Mahmut Erel'in, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulaması ile deşifre edilen kripto isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Diğer zanlılardan Sabri A'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, M.K. ile eşi E.K'nin de "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında açılan davanın devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünya rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Gören belediyeyi aradı

Gören belediyeyi aradı

Altun'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı

Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı

'FETÖMETRE' ile deşifre edilen kripto isimler sınırda yakalandı

'FETÖMETRE' ile deşifre edilen kripto isimler sınırda yakalandı

ABD'de sinagoga saldırı

ABD'de sinagoga saldırı

NYT bu karikatür için özür diledi

NYT bu karikatür için özür diledi

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek
 

POPÜLER HABERLER

Trump kürsüye çıkarken sahneye telefon fırlatıldı

Trump kürsüye çıkarken sahneye telefon fırlatıldı

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA