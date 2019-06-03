27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8783
  • 6,5763
  • 248.97
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 2 kişi daha yakalandı

BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinden FETÖ şüphelilerini Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve yanlarındaki 6 çocuğu Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalışan D.A. ve K.S. dün yakalandı. Soruşturma devam ederken E.D. ve D.S.'nin de kimliklerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 17 yetişkinden 2'si tutuklandı, 2'si ise soruşturmanın devam ettiği Manisa'ya gönderildi. 13 şüphelinin de bugün Ayvalık Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.  
 

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Araç sahiplerine indirim müjdesi

Araç sahiplerine indirim müjdesi

İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

'Drone'u taşlamıştı... Suç üstü yakalandı

'Drone'u taşlamıştı... Suç üstü yakalandı

Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

Yargıtay'dan emsal karar! O gerekçe yeterli olmayacak

Yargıtay'dan emsal karar! O gerekçe yeterli olmayacak

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'

'Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Pençe Harekatı'ndan son kareler

Pençe Harekatı'ndan son kareler

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Düğün evi yas evi oldu! Ölümü saniye saniye kaydedildi

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA