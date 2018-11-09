FETÖ şüphelisi 3 subay yakalandı

Edilen bilgiye göre, İstanbul'da devam eden soruşturma kapsamında bir binbaşı, bir hava pilot kurmay yarbay ve bir astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler önceden belirlenen adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.