FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi10:53 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:53

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu şüpheliler eski teğmen E.T. ve M.A.T. ile eski astsubay tutuksuz Y.K. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.