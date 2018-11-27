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FETÖ şüphelisi 5 şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma çerçevesinde muvazzaf 5 astsubay hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.
 
Öte yandan gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
 

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