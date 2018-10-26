FETÖ şüphelisi 8 havacı asker gözaltına alındı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, 4'ü muvazzaf 8 rütbeli havacı asker gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik soruşturmada 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda görevli 4'ü muvazzaf, 4'ü de daha önce görevden ihraç edilen toplam 8 rütbeli askeri gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasından sonra Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.