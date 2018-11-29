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FETÖ şüphelisi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'ardışık olarak arandığı' iddiasıyla tutuklu yargılanan ve açığa alınan astsubay Semih D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

  • DHA
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 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Semih D. ile avukatı hazır bulundu. Örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan astsubay Selim D., örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında yaptığı operasyonlarda görev aldığını belirten Semih D., "El Bab ve Zeytindalı Harekatları'nda yer aldım. Operasyonların birinde sağ el işaret parmağımdan yaralandım. Devletime her hangi bir tazminat açma hakkım olmasına rağmen, dava açmadım. Birliğimin yüzde 50'si darbe davasında yargılanıyor.

Eğer, FETÖ'cü olsaydım ben de o davada yargılanırdım. Örgüt dershanelerine giderdim. Katalog evliliği yapardım. Ama bunların hiç birini yapmadım. 14 Temmuz'da da izne gönderildim. Mesleğime ve ülkeme aşık bir Türk askeriyim. Suçsuzum" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Semih D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

BYLOCK KULLANDIĞINI İTİRAF EDEN KADINA 2,5 YIL HAPİS

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Serap K., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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