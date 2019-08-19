27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5918
  • 6,2101
  • 268.906
  • 96461.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istem

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddiasıyla tutuklanan eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meslekten ihraç edilen tutuklu R.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

R.K. için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyeti kapsamında hileli hareketlerle 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce ele geçirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, sanığın sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanı ile haksız şekilde polis memurluğu mesleğinden komiser yardımcılığına terfi ettiği aktarıldı.

Şüphelinin bu yeni görevinde, görev yollukları, maaş farkları, emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın örgüt hiyerarşisi içerisinde üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu zincirleme şekilde işlediği, şüphelinin üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlediği anlaşıldığından cezalandırılması istendi.

Sanık R.K. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kılıçdaroğlu´ndan akla ziyan Doğu Akdeniz açıklaması: Doğu Akdeniz´de bir tek Türkiye yok

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran Operasyonu'

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

40 ülkede görev yapan FETÖ'cü yakayı ele verdi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! O esnaflardan açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! O esnaflardan açıklama geldi

KYK yurt başvuruları başladı!

KYK yurt başvuruları başladı!

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Bahçeli'den Bakan Soylu'ya 'kayyum' telefonu: Desteğimiz tam!

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması

Van Valiliğinden 'Atatürk portresi' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

3 ayda bitiyor... Tanesi 15 bin lira

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

Çocukları yapamazsın dedi, inat etti ve...

İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri

İşte Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA