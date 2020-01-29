AA 29.01.2020 11:10 - Güncelleme: 29.01.2020 11:10

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş ve avukatı katıldı. Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından söz alan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatı bulunduğunu aktaran savcı, Emin Ali Ulaş'ın örgüt imamları tarafından sabit telefonlardan da arandığının belirlendiğini bildirdi.

Ulaş hakkındaki tanık beyanlarına da değinen savcı, sanığın üzerine atılı, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaayı kabul etmediklerini bildiren Emin Ali Ulaş ve avukatı, savunma hazırlamak üzere ek süre istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmedip savunma için ek süre vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.