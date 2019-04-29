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FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı

Edirne'de aralarında eski savcı, cezaevi müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 10 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 10 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen E.Ş, E.G, A.T, G.Ö, B.Ö, İ.H.T, R.O. H.K, F.K ve U.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.Ş'nin görevinden ihraç edilen eski cumhuriyet savcısı olduğu ve bir dönem HSYK'da tetkik hakimliği yaptığı, H.K'nın ise görevinden ihraç edilen cezaevi müdürü olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden E.Ş, G.Ö, E.G, B.Ö, H.K. ve A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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