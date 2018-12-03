FETÖ şüphelisi eski teğmen, Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski teğmen H.H.Y. yakalandı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.H.Y.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen eski teğmen H.H.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'a gönderilecek.
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