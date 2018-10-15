Savcılığın yakalanama kararı çıkarttığı bir FETÖ'cü rütbeli asker Eskişehir'de tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y., Eskişehir'de yakalanıp, gözaltına alındı.