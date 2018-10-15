Savcılığın yakalanama kararı çıkarttığı bir FETÖ'cü rütbeli asker Eskişehir'de tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y., Eskişehir'de yakalanıp, gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce jandarma üsteğmenlikten ihraç edilen M.E.Y.'yi bu sabah Eskişehir'de yakaladı. Gözaltına alınarak, TEM Şubesi'ne götürülen M.E.Y.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
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