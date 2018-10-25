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FETÖ şüphelisi işadamını dolandırdığı iddia edilen polis tutuklandı

FETÖ üyeliğinden hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen bir polis memuru ile arkadaşı tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında soruşturma açılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamı S.B'nin "polis memuru N.T. ve arkadaşı E.S'nin kendisini dosyasında bulunan bir tanıkla görüştürebileceklerini söyleyerek para talep ettikleri" şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kendisini istihbaratçı olarak tanıtarak iş adamı S.B. ile buluşup "mahkemede tanığın ifadesini değiştirmeye ikna edeceğini" belirterek 250 bin lira talep ettiği öne sürülen E.S. ile polis memuru N.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren N.T. ve E.S. sevk edildikleri hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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