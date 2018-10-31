FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalandı.
- AA
Edirne Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri devriyeleri sırasında Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde K.Ö'yü yakaladı.
FETÖ'ye bağlı hücre evlerinde "ev abiliği" yaptığını ifadesinde belirten K.Ö. gözaltına alındı.
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