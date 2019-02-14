İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: FETÖ, Türkiye’yi Amerika’ya işgal ettirme projesiydi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi. FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, “Bunlarla ilgili çalışmamız ve mekanizmalarımız her zaman açık. OHAL komisyonu çalışıyor. Ama günlük bakabileceği dosya sayısı belli oradan da olumsuz cevap alanların mahkeme yolu açık. Hukuk nezdinde haklarını koruyabilecekler. Bu ayrı bir şey. Ama kurunun yanında yaş meselesini gündeme getirenler şunu bilsinler ki biz bu devletin insanlık tarihinin hiç bilmediği, şahit olmadığı hiçbir dönemde görülmemiş bir ihanete karşı bu devleti korumak adına yaptık. Ortada iki şey vardı. Ya yavaş davranabilirdik. Daha hassas olmaya çalışabilirdik. Ya da pazartesi gün devletin başına neler geleceğinden haberdar olmaya bilirdik. Cumayı cumartesiye bağlayan gece biz Ankara’da idik. Sabaha sağ salim çıktığımızda herkesin bir düşüncesi vardı. Pazartesiye bu devleti korumak. Bu hainler o kapılardan içeri girmemeliydi. Girerlerse ne yapacakları belli olmazdı. Neyimize zarar verecekleri belli olmazdı. Arşivlerimizi mi yakacaklar, bilgisayarlarımızı mı kilitleyecekler, flaş belleklerine doldurdukları bilgileri CIA’ya mı verecekler, MOSSAD’a mı verecekler, ne yapacaklar? Ya da hangimizin koruması hangimizi vuracak. Uzaktan gazel okumak kolay, ihanet yapanlara dua etmek kolay ama o gece hangi korumasının hangi özel kalem müdürünün ensesine silahının dayayacağını bilmediği için, insanlar devleti korumak için mücadele etti. Kolay olmadı bu iş, hata yapabilirdik. Yapmışızdır da, yaparsak telafisi var” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ AMERİKA’YA İŞGAL ETTİRME PROJESİYDİ”

“Kimseye hukukun dışında bir şey yapmıyoruz” diyen Ersoy şunları kaydetti:

"Önü açık, zaman alabilir ama onların devlete vereceği zararı nasıl önleyebilirdik. Bir telafisi var mıydı? Afganistan’dan Fas’a kadar bakın bu coğrafyaya bizden başka devlet bırakmadılar. Hepsinin tek bir hedefi vardı. Türkiye ve Anadolu’yu vatansız bırakmaktı, devletsiz bırakmaktı. Oynanan oyun basit bir bundan önce şahit olduğumuz darbe girişimi falan değil arkadaşlar. Türkiye’yi Amerika'ya işgal ettirme projesiydi. Bizi de vatansız bırakma projesiydi. Buna karşı bir mücadele ettik. Şimdi ben mağdurum, benim şurada kaydım yok, benim burada kaydım yok diyenler kazansalardı aynı şeyi söyleyecekler miydi? Üye oldukları sendikaların üyelik belgelerini hepsi referans olarak kullanacaklardı. 17-25 Aralık’tan sonra bu devlete savaş açtılar. Taraflarını belli ettiler. Bank Asya’ya para yatırmakla, sendikalara üye olmakla, çocuklarını onların okullarında okutmaya ısrarla devam etmekle taraflarını belli ettiler. Ve bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalar da hepimizi asacaklardı. Kaybettiler, cezalarını çekiyorlar. Hukukun verdiği cezayı çekecekler. 81 milyonun devletini, 100 milyonların umudunu ayakta tutmak adına hatada yaptıysak devletimize milletimize helali hoş olsun. Mücadeleye devam edeceğiz."