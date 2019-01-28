FETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, 5 gaybubet evini ortaya çıkardı

FETÖ zanlılarının gizlendiği gaybubet evlerine yönelik çalışma yapan polis, N.Ö.'nün bazı adreslere araçla gıda taşımasından şüphelendi. Eşi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan kadını takibe alan polis, 5 gaybubet evinin adresini belirledi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ'den aranan kişilerin evlerde kaldığını tespit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.

BYLOCK'ÇU İLE OTOMOBİLDE YAKALANDI

Ekipler, N.Ö.'yü ise Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'nde otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan N.Ö.'nün yanındaki kadının da, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmaktan uzun süredir aranan Meryem S. olduğu belirlendi. Meryem S. de gözaltına alındı.

Terör örgütünün gaygubet evlerine gözaltına alınan şüphelilerin esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları ve mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ve öğretmen olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı ve 5 ilde arandıkları ortaya çıktı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital veriye el konulurken, 11 şüpheliden 6'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden edilen Şule Y., Meryem S. ve Rabia K. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.