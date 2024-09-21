İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın kıskıvrak yakalandı
Güncel

FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın kıskıvrak yakalandı

Samsun'da FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın yakalandı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Samsun'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen kadın yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma ve davalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşılan A.K'yi (47) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü A.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • FETÖ üyesi
  • Samsun
  • hüküm giyen kadın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.