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FETÖ üyeleri '1 dolardan' bereket bekleyip, 50 dolara satın almış

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotların, işlerin açılmasını sağladığı, bereket getirdiğine inandığı ve bazı FETÖ mensuplarının bu paraları 50 dolara sattığı belirlendi.

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Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtay ve Danıştayda nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Tanık beyanları ve toplanan delillerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaalarda da örgütün ilginç taktikleri, FETÖ elebaşı Gülen'in gönderdiği 1 dolarlık banknotlara nasıl umut bağlandığı gün yüzüne çıkartıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun bir davada mahkemeye sunduğu mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bazı FETÖ mensuplarına dağıtılan "1 dolara" ilişkin ifadeler ve tespitlere yer verildi.

"1 DOLAR" KARABORSAYA DÜŞMÜŞ

Mütalaaya göre, bazı örgüt mensuplarına ABD'de bulunan Gülen tarafından 1 dolar gönderildi. Örgüt üyelerinden bu 1 dolarların cüzdanlarda taşınması istendi.

Örgüt mensupları, 1 dolarların bereket getireceğine, işlerin açılacağına inandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda "1 dolar" ele geçirilenler arasında bazı Yargıtay ve Danıştay üyeleri de yer aldı.

FETÖ'nün Danıştay imamı eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar ise kendisine ABD'den gönderildiğini söylediği 1 doları satmayı tercih etti. Tutar, söz konusu 1 doları arkadaş ortamındaki bir kişiye 50 dolar karşılığında sattı.

S-400´ler ateşlendi

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