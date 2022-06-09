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Güncel

FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

DHA9 Haziran 2022 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi. Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPIYORLARDI

Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu. Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü. Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesi'ne ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.

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