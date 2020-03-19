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FETÖ üyeliğinden yargılanan zanlıya 6 yıl 10 ay hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:09
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Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeyma A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın örgütte Antalya Çallı bölgesinde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı, iki ayrı hattan ByLock kullandığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Şeyma A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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