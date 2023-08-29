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FETÖ üyesi eski komiser yakayı ele verdi

Ankara İl emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu FETÖ üyeliğinden aranan eski Komiser Yardımcısı Dursun Demir, Ankara'da yakalandı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 13:24 - Güncelleme:
FETÖ üyesi eski komiser yakayı ele verdi
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Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için özel ekip kuruldu. Ekip, FETÖ/PDY kapsamında aranması ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma "suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen ihraç Komiser Yardımcısı Dursun Demir'in izine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları uzun süreli takip sonucunda, ihraç Komiser Yardımcısı Dursun Demir'i üzerinde sahte kimlik ile dün Altındağ ilçesinde yakaladı.

İhraç Komiser Yardımcısının; FETÖ tarafından bağlılık düzeyi en yüksek seviyede olan örgüt mensuplarına verilen A5 kodu ile kodlandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve çok sayıda itirafçının beyanlarında adının geçtiği öğrenildi.

İhraç Komiser Yardımcısı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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