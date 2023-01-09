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FETÖ ve PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen FETÖ ve PKK operasyonunda, yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
FETÖ ve PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Denizli'de FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede; PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli daha olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı.

İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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