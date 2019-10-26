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FETÖ yöneticisi babanın ByLock’çu kızı tutuklandı 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün en üst yöneticilerinden biri olan ‘Türkiye imamı’ firari Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt, tutuklandı. Özcan’ın damadı da cezaevinde.

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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) ‘Türkiye imamı’ Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt ile iki polis ve meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliye sevk edilen 16 kişiden, aynı zamanda FETÖ/PDY’nin Ergenekon ve 17- 25 Aralık gibi kumpas operasyonlarının kararını alan en üst düzey 6 isimden oluşan ‘Başyüceler Şurası’nın Başkanı olan 

Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt ile 2 kişiyi ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutukladı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zehra Bozkurt’un cep telefonunda yapılan incelemede FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock’u kullandığı belirlendi. 

EŞİ DE TUTUKLU 

Örgütün finansörlerinden Kaynak Holding’in ortaklarından olan ve hakkında, Ankara 4’üncü Ağır Ceza ve İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı bulunan firari Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt’un eşi de FETÖ’den tutuklu.

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