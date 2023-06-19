FETÖ yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi firari şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, 17 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, Türkmenistan'da örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren ve gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'i yakaladı.

Terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün yurt dışı yapılanması ve terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından Zekeriya Cerit, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.