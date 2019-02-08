FETÖ'cü Enes Kanter'in oynadığı takımdan gönderildiği iddia edildi
Spor kanalı ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski, New York Knicks'in, FETÖ elebaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen FETÖ'cü Enes Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- AA
Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.
Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı açıklamalarda bulunan ve Türkiye'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.
Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.
- KANTER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.
FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.