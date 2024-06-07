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FETÖ'cü 200 yıl hapisle yargılanıyordu: Yakalanarak cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaçma hazırlığındayken yakalandı. 200 yıl hapis cezası ile yargılandığı öğrenilen Çiftçi, cezaevine gönderildi.

DHA7 Haziran 2024 Cuma 23:18 - Güncelleme:
FETÖ'cü 200 yıl hapisle yargılanıyordu: Yakalanarak cezaevine gönderildi
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Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede olduğu bilgisini aldı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten polis, Çiftçi'nin bir adreste saklandığını saptadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis, savcılık talimatı ile Çiftçi'yi operasyonla gözaltına alındı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılandığı öğrenilen Çiftçi, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

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