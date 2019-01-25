ByLock ve komiser yardımcılığı soruşturmalarında 29 kişi gözaltına alındı
Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı
- AA
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