FETÖ'cü Adem Huduti'nin 15 yıl hapis cezası onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
- AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
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