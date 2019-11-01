Son dakika... FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
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