23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,689
  • 6,2569
  • 279.435
  • 101992
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık ''ankesör''den çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'TSK İmamı', darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme veya gizleme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'ankesör' soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik yürütülen soruşturması sürüyor.

Savcılığın son araştırma ve incelemesinde FETÖ'nün "ankesör" soruşturmasından bilindik bir isim daha çıktı. FETÖ'nün sözde ''TSK imamı'' firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli İlyas Kaytancı hakkında hazırladığı sevk yazısında, örgütün hücre yapılanması ve ankesör-sabit kontörlü hatlara ilişkin detaylı bilgilere yer verirken, şüphelinin örgütsel aranma modeline uygun olarak ve örgütsel bağ dışında açıklanmayacak şekilde delillerin bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında, ayrıca olay tarihinde ve halen muvazzaf olarak görev yapan şüpheli hakkında terör örgütününü sözde ''TSK imamı'' olan ve 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün, darbe girişimi akabinde serbest bırakılması sürecindeki eylemleri nedeniyle ''görevi kötüye kullanma'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı anımsatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kaytancı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

Türk jetleri 3. kez Fırat'ın doğusunda

MB'den enflasyon mesajı

MB'den enflasyon mesajı

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

Öldürülmeden önce yazdığı mektupta her şeyi anlatmış

'Keşmir'in destekçisi iki ülke var; Türkiye ve Pakistan'

'Keşmir'in destekçisi iki ülke var; Türkiye ve Pakistan'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA