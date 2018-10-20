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FETÖ'cü Altıntaş'ın Karlov suikasti öncesi şarjör alışverişi yaptığı ortaya çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘suikast hazırlıklarına’ ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmaya göre, Altıntaş suikast günü 19 Aralık 2016’da önce hastaneye giderek 1 günlük rapor aldı. Altıntaş aldığı raporu görev yaptığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne teslim ettikten sonra, saat 10.04’te işyerinin yakınındaki silah dükkânına girerek, iki adet şarjör, bir adet şarjör kılıfı istedi. Görüntülere göre, dükkân sahibi E.Y. de Altıntaş’ın önüne iki tane şarjör türü koydu. Şarjörleri kontrol ettikten sonra pahalı olanı tercih eden Altıntaş, aldığı iki adet şarjör ve kılıf için kredi kartıyla tek çekimde 305 TL ödedi. Altıntaş, saat 10.12’de dükkândan çıktı. Altıntaş’ın suikast için yanında kendi silahına takılı bir şarjörün yanı sıra dört yedek şarjör ile çok sayıda yedek mermi bulundurduğu da belirlendi. Altıntaş’ın şarjörlerinde 75 mermi bulunuyordu.
 
BAKLAVA ALMIŞ
 
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Altıntaş şarjör ve mermileri aldıktan sonra otobüsle evine döndü. Evinin yakınında bir tatlıcıdan yaklaşık 1 kilo baklava aldı. Altıntaş, suikastın düzenlendiği sergi salonuna yakın bir yerde oda kiraladığı otele geçerken, aldığı baklavayı da yanında götürdü. Suikasttan sonra Altıntaş’ın kaldığı otel odasında yapılan aramada, baklava kutusu bulundu.
 
 
 
(Hürriyet)

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