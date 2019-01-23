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Van'da FETÖ üyelerinin muvazzaflarla 'Tik Tok' programı üzerinden de haberleştiği ortaya çıktı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyelerinin muvazzaflarla 'Tik Tok' programı üzerinden de haberleştiği ortaya çıktı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir üsteğmen, sabit/voip ankesörlü telefon aramalarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, mahrem yapının imamları tarafından arandığı gerekçesiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı. 
 
Adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen üsteğmen, ifadesinde görev yaptığı yerlerde kendisiyle ilgilenen FETÖ/PDY mensuplarının son zamanlarda tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını anlattı. Örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini de anlatan muvazzaf üsteğmen, ifadesinde şu bilgileri verdi:
 
"Hakkari ve Kıbrıs'ta benimle ilgilenen şahıslar, 'Bizden ayrılırsanız başınıza sıkıntılı durumlar gelir.' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben bu örgütün hiçbir zaman şifreli programlarını kullanmadım. Sadece 'Tik Tok' isimli internetten indirdiğim şifreli bir programı kullandım. Bu program ile Hakkari'de irtibatlı olduğum ve ismini bilmediğim şahısla yazıştım."

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