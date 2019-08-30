FETÖ'cü avukat hakkında verilen karar şaşkınlığa neden oldu
Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ davasında adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakılan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan İsmail Çatal hakkında, “Tutuklamaya gerek yok” görüşü bildirdi.
Mersin’deki mahkemeden 6 yıl 3 ay ceza alıp adli kontroller serbest bırakılan FETÖ sanığı avukat İsmail Çatal, Edirne’deki Güvenlik Bölgesi’nde yurtdışına çıkmak üzereyken yüklü miktarda para ve dijital malzemelerle yakalandı. Adli Kontrol tedbirini açık şekilde ihlal eden sanık için görüşü sorulan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Tutuklamaya gerek yok” görüşü bildirerek şaşkınlığa sebep oldu.
Avukat İsmail Çatal Mersin'de birçok FETÖ davasında avukatlık yapıyordu. Hakkında da örgüt üyeliği suçlamasından dava açılmıştı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Çatal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat tutuklanmadı. Hakkında sadece adli kontrol tedbiri uygulandı. (Sabah)
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