FETÖ'cü Cumhurbaşkanlığı Başyaverinin ihaneti tanık beyanında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Başyaveri olan ve sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı'nın, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Ben askeri lise giriş sınav sorularını kimseden almadım, cemaatle hiçbir bağlantım yoktur." savunması üzerine arkadaşı N.A, emniyete giderek Yazıcı'ya ilişkin bildiklerini anlattı.

AA muhabirinin ulaştığı ifadede, Yazıcı'nın "yalan beyanda bulunduğu"nu iddia eden N.A, eski başyaver ile İstanbul'da kaldıkları FETÖ evinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildikten sonra askeri lise sınav soru ve cevaplarının kendilerine verildiğini aktardı.

N.A, örgüt üyelerinin mülakat aşamasında da Yazıcı'ya yardımcı olduklarını ve TSK'ya girmesini sağladıklarını bildirdi.

Yazıcı'yı, ilk ve ortaokul döneminden itibaren tanıdığını anlatan N.A, 1986'da FETÖ'nün dershanesinde deneme sınavına girdiğini kaydetti.

Başarılı öğrenciler arasında kendisi ile Yazıcı'nın da bulunduğunu dile getiren N.A, örgüt mensubu öğretmenlerin, başarılı öğrencileri askeri lise sınavlarına girmeleri için aileleriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Daha sonra Yazıcı ve kendisinin de aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin Trabzon'daki örgütün yurduna götürülerek, eğitime alındığını aktaran N.A, sınava hazırlık kapsamında daha sonra İstanbul'a gittiklerini ifade etti.

N.A, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Askeri lise sınavına girmek üzere bizi İstanbul'a getirdiler. Sınava 20 gün kala Beyazıt'taki cemaat evine getirildik. Başımızda cemaatin abileri vardı. Buraya ilk geldiğimiz gün abiler, burada olup bitenleri hiç kimseye söylemeyeceğimize dair Kuran-ı Kerim'e el bastırdılar. Yirmi gün boyunca sabah erken saatlerde kalkıp koşu yaptıktan sonra bize verilen askeri lise sınav soru cevaplarına çalışırdık. Bu sınav sorularını bize gösterirken ve her namazdan sonra Fetullah Gülen hakkında bize bilgi veriyorlardı. Sızıntı dergisi okutturup bizleri abone yaptırıyorlardı."

FETÖ sayesinde TSK'ya girmiş

FETÖ'nün, Yazıcı ve kendisi haricindeki kişilere de sınav sorularını verdiğini açıklayan N.A, yazılı sınavda başarılı olduğunu, ancak örgüt üyeleri ile arasında geçen tartışma nedeniyle mülakat aşamasında elendiğini ifade etti.

Yazıcı'nın askeri liseye FETÖ sayesinde kayıt yaptırdığını savunan N.A, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde aynı evde kalmış olduğum Ali Yazıcı ile soruları aldık ve askeri lise giriş yazılı sınavlarını kazandık. Mülakatlara girmeden önce ben sohbetlerde, 'Ben Kuran'da olan her şeyi kabul ediyorum, olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum.' dediğim için onlardan ayrıldım. Bir daha beni yanlarına almadılar. Sınavı kazanmama rağmen mülakatları geçemedim. Ali Yazıcı soru ve cevaplarını aldığımız cemaat abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liseye girdi."

252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişiminden sonra TSK'dan ihraç edilen Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 18 yıl hapse mahkum oldu.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olan Yazıcı aynı zamanda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet savcısının 9 Mayıs 2018'de açıkladığı esasa ilişkin mütalaada Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu yurtta sulh konseyi üyeleri hakkında 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi sırasında, Türkiye genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan söz konusu sanıkların her biri için "2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından da 56 bin 511'er yıl hapis cezası istenmişti.