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FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen Halil B, darbecilerin erlere cephane taşıttıklarını söyledi.

  • AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.
 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.
 
Tanık sıfatıyla ifade veren Halil B, 15 Temmuz'da er rütbesiyle KKK'de vatani görevini yaptığını dile getirdi.
 
Darbe girişiminin başladığı saatlerde namaz kıldığını, bu sırada savaş uçaklarının ve helikopterlerin uçuş yaptığını duyduğunu belirten Halil B, namazın ardından koğuşuna gittiğinde bütün askerlerin içtima alanına gitmeleri talimatının verildiğini anlattı.
 
İçtima alanında uzun süre beklediklerini ve Genelkurmay'ın helikopterlerce vurulmasını gördüğünü beyan eden Halil B, "İçtimaya bir albay geldi, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.' açıklamasını yaptı. İçtimada bazı askerleri ayırdılar, bazılarını Genelkurmay'a göndermişler. Kimisine cephane taşıtmışlar. Saat 04.00'e kadar neler olduğunu tam anlamıyla bilmiyordum." diye konuştu.
 
Darbe girişimine ilişkin "Allah bir daha yaşatmasın." ifadesini kullanan Halil B, sabah saatlerinde KKK karargahına polislerin gelmesinden sonra bazı darbecilerin silahlarını atarak kaçtıklarını kaydetti.
 
İÇTİMADA "DARBE" AÇIKLAMASI
 
Tanık er Bayram K. de olay tarihinde KKK'de vatani görevini yaptığını, 15 Temmuz'dan önce darbeyle ilgili bir hazırlığa rastlamadığını söyledi.
 
Akşam saatlerinde yapılan içtimada erlere, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." açıklamasının yapıldığını anlatan Bayram K, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlandığını ifade etti.
 
Diğer tanıkların da beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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