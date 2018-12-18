Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cü darbeciler rehineleri 'canlı kalkan' yapmışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak istedikleri ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
 
Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.
 
AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet girişiminin ilk saatlerinde darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçi heyetindeki yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı rehin aldı.
 
Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine karargahın üç farklı toplantı salonunda alıkonulan askerler, sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün komutasındaki silahlı darbeciler tarafından polisle çatışmanın yaşandığı zemin katına götürüldü.
 
Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin karargaha operasyon düzenlemesiyle panik yaşayan darbecilerden bazıları, elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı rehineleri bırakar olay yerinden kaçtı.
 
Bilirkişi raporu ve iddianamedeki bilgilere göre, polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı.
 
Polisin mukavemeti sonucu karargahın çatısına iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.
 
Bu gelişmeden sonra darbe eylemlerini yöneten subayların da arasında bulunduğu darbecilerin polise teslim olduğu anlar kameraya yansırken, zemin katta kalan diğer darbecilerin ise rehin tutulan askerlerin arasına karıştıkları bilgisi raporda yer aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dövmek istediği kadın boksör çıkınca hayatı karardı

Dövmek istediği kadın boksör çıkınca hayatı karardı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA