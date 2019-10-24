FETÖ'cü Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında rezil sözler
Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü Enes Kanter, asılsız iddialarla Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Firari FETÖ’cülere ekranlarını açan CNN, bu kez de FETÖ'cü Enes Kanter’i konuk etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan terörist Kanter Türkiye'ye yönelik iftira ve yalanlarını sürdürerek "Suriye'de bebekleri öldürüyorlar. DEAŞ ile birlikte çalışıyorlar. İşgali durdurmalılar." ifadelerini kullandı.
Daha önce de asılsız iddialarla açıklamalar yapan FETÖ'cü hain Enes Kanter, İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef almıştı.
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