FETÖ'cü eski komiser kıskıvrak yakalandı

Hapis cezası alan Paksoy, o tarihten itibaren hücre evlerinde saklanarak izini kaybettirdi. Polisin hükümlünün merkez Çukurova ilçesine bağlı ikametgah ettiği evinde saklandığını belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda hükümlü yakalandı. Hükümlünün, FETÖ'nün haberleşme ağı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılara katılarak, örgüt talimatıyla faaliyetler yaptığı ve FETÖ ait olan okuldan mezun olduğu öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan hükümlü önce adliye daha sonra cezaevine gönderildi.