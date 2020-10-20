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FETÖ'cü eski üsteğmene 6 yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Üsteğmen Ali Y., tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA20 Ekim 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:34
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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Üsteğmen Ali Y., örgüte ait evlerde kaldığı iddiasıyla açığa alındı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Ali Y., tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ali Y., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti. Ali Y., "Örgüt üyesi olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyorum. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti Ali Y.’yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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