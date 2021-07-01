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FETÖ'cü eski üsteğmene hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imamları' ile haberleştiği iddia edilen eski üsteğmen, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 18:07
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini aktararak, E.T.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

E.T. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık E.T, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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