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FETÖ'cü firari çift örgüt evinde yakayı ele verdi!

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, örgüt evinde yakalandı.

  • AA
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Isparta Sulh Ceza hakimliğince haklarında "FETÖ/PDY'ye üye olmak"  suçundan yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan F.B. ile eşi G.B'nin  yakalanması için operasyon düzenlendi. 
 
Çift, örgüte ait bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Öte yandan, F.B'nin örgütün Aksu ilçe imamı olduğu, eşiyle beraber  kapatılan FETÖ'ye ait bir iş yerinde çalıştıkları, "ByLock" kullandıkları, ayrıca  Bankasya ve adliye protestolarına katıldıkları öğrenildi.

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